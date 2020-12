Die Corona-Lüge entlarvt die Klima-Lüge

Von Peter Haisenko

Wieder einmal muss man mehrere kleine Meldungen zusammenführen, um das ganze Bild sehen zu können. Seit 1990 sind die CO 2 -Emissionen um ein Viertel gesunken, 2020 wegen Corona besonders stark und trotzdem wird für den CO 2 -Gehalt der Luft ein historisches Maximum vermeldet. Das passt nicht zusammen.

Am 23.11.2020 meldet n-tv in der Überschrift: „Pandemie hilft dem Klima nicht – Höchste CO 2 -Last seit drei Millionen Jahren“. Weiter wird ausgeführt: „Die Weltwetterorganisation (WMO) hat Hoffnungen auf eine Verschnaufpause für das Klima im Zuge der Corona-Pandemie zunichte gemacht. Das Ausmaß klimaschädlicher Emissionen wie etwa von Kohlendioxid (CO 2 ) sei in diesem Jahr zwar zurückgegangen. Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre….