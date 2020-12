US-Bürger sollen “Impfausweis” erhalten um zu beweisen dass sie den COVID erschossen haben

Die Amerikaner werden einen “Impfausweis” erhalten, aus dem hervorgeht, dass sie die COVID-19-Impfung erhalten haben, was die Aussicht aufwirft, dass Fluggesellschaften und Veranstaltungsorte den Service für diejenigen verweigern könnten, die nicht geimpft sind.

“Jeder wird eine schriftliche Karte erhalten, die er in seine Brieftasche stecken kann und auf der steht, was er hatte und wann die nächste Dosis fällig ist”, sagte Dr. Kelly Moore, stellvertretender Direktor der Impfaktionskoalition gegenüber CNN.

Der Impfausweis wird von der CDC ausgestellt, und die Patienten werden gebeten, eine Handynummer anzugeben, damit sie kontaktiert werden können, wenn es Zeit ist, ihre zweite Dosis zu erhalten.

Here’s the card you’ll get when you eventually get the Covid-19 vaccine.

Everyone will get a card “they can put in their wallet that will tell them what they had and when their next dose is due,” says Dr. Kelly Moore of the Immunization Action Coalition. https://t.co/pLj8YnH02T pic.twitter.com/66CIDc246T

— CNN (@CNN) December 3, 2020