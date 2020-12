Es wird kein Entkommen aus unserer techno-feudalen Welt geben

Pepe Escobar asiatimes.com

Die politische Ökonomie des digitalen Zeitalters bleibt praktisch terra incognita. In Techno-Feudalismus , der vor drei Monaten in Frankreich veröffentlicht wurde (noch keine englische Übersetzung), bietet Cedric Durand, ein Ökonom an der Sorbonne, einen entscheidenden, globalen öffentlichen Dienst, während er die neue Matrix durchforstet, die unser aller Leben kontrolliert.

Durand stellt das digitale Zeitalter in den größeren Kontext der historischen Entwicklung des Kapitalismus, um zu zeigen, wie der Washingtoner Konsens schließlich zum Silicon Valley-Konsens metastasierte. In einer entzückenden Wendung brandmarkt er den neuen Hain als die “kalifornische Ideologie”.

Wir sind weit entfernt von Jefferson Airplane und den Beach Boys; es ist eher wie Schumpeters “kreative Zerstörung” auf Steroiden, komplett mit “Strukturreformen” im Stile des IWF, die die “Flexibilisierung” der Arbeit und die völlige Vermarktung/Finanzialisierung des Alltags betonen.

Das digitale Zeitalter war von Anfang an entscheidend mit der rechten…..

