Entschlüsselung der Rede von Präsident Trump vom 2. Dezember und die daraus resultierende Schlussfolgerung

Aktueller Stand der Lage vom 3. Dezember – Trump beruft sich auf die Bestimmung über ausländische Einmischung in seiner Durchführungsverordnung von 2018, die eine militärische Reaktion auf Cyber-Kriegsführung autorisiert

Bedenken Sie, was Trump in seiner gestrigen Rede sagte. Sie können sich die gesamte Rede hier anschauen, aber wenn Sie nicht wissen, worauf Sie hören sollen, verpassen Sie das wichtigste. Etwa 95% dieser Rede waren nur Füllmaterial. Nur 5% sind wirklich wichtig, wie ich nun ausführlicher darlege:

Bild:KEVIN LAMARQUE:REUTERS

Zunächst legt er dar, dass er einen Eid geschworen hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen die laufende “Belagerung” in Kriegszeiten zu verteidigen:

Als Präsident habe ich keine höhere Pflicht, als die Gesetze und die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Deshalb bin ich entschlossen, unser Wahlsystem zu schützen, das jetzt unter koordinierten Angriffen und Belagerungen steht.

Dann erklärt er, dass die Abstimmung kriminell mit “Betrug” manipuliert wurde (was ein Verbrechen ist) und dass es nun an der Zeit ist, die Wahlergebnisse zu kippen und zu korrigieren:

Millionen von Stimmen wurden allein in den Swing-Staaten illegal abgegeben, und wenn das der Fall ist, müssen die Ergebnisse der einzelnen Swing-Staaten sofort gekippt werden.

Dann erklärt er, dass China von Anfang an Teil dieses ganzen Plans war, durch die Entwicklung und Einführung des Coronavirus, mit dem die Demokraten Massenpostsendungen rechtfertigten, mit denen die Wahl gestohlen wurde. Diese Erklärung berief sich ausdrücklich auf Elemente der nationalen Sicherheit in unseren Verteidigungsprotokollen:

Die Demokraten haben diese Wahl von Anfang an manipuliert. Sie benutzten die Pandemie als Vorwand, um Dutzende Millionen Stimmzettel zu verschicken, was zu einem großen Teil des Betrugs führte… und es gibt niemanden, der glücklicher ist als China.

Trump fordert dann eine “vollständige forensische Prüfung”, die offensichtlich nur unter militärischer Autorität stattfinden kann, da die Kommunalwahlbeamten korrupte, betrügerische Kriminelle sind. Das erklärt er selbst:

Die dramatische Aushöhlung der Integrität unserer Wahlen war die oberste Priorität der Demokraten. Und zwar aus einem einfachen Grund: Sie wollten die Präsidentschaftswahlen 2020 stehlen. Alle Bemühungen der Demokraten, die Briefwahl auszuweiten, legten den Grundstein für den systematischen und allgegenwärtigen Wahlbetrug, der sich bei dieser Wahl ereignete.

Dann, etwa 30 Minuten nach Beginn der Rede, beruft er sich auf eine Rechtssprache, die sich eindeutig auf Trumps Executive Order vom 12. September 2018 bezieht, in der Abhilfemaßnahmen für ausländische Einmischung in US-Wahlen beschrieben werden. Hier ist, was Trump sagt:

Der einzige denkbare Grund, warum Sie vernünftige Maßnahmen zur….

