Empire-Update: Betrug beim Rückzug aus Afghanistan/Somalia; Trump wägt den 3. Weltkrieg ab

Dieses Video wurde von The Empire Files produziert und von acTVism Munich aufgrund mangelnder Berichterstattung in der lokalen Medienlandschaft in die deutsche Sprache übersetzt. Das Empire Update vom 23. November behandelt die folgenden Themen: Grand Finale von Trumps Versprechen, den Afghanistan-Krieg zu beenden; was wirklich hinter dem Truppenabzug aus Somalia steckt; die von den USA unterstützte Monarchie entfacht ein neues Kriegspotenzial in Afrika; das Außenministerium ergreift neue Maßnahmen für Israel gegen die BDS-Bewegung; und Trumps Möglichkeit, bei seinem Austritt einen Krieg mit dem Iran zu beginnen.

