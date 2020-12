Dr. Daniele Ganser im Gespräch: Verschwörungstheoretiker? (Dresden 25. Oktober 2020)

Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser spricht sich in seinen Vorträgen gegen die Spaltung der Gesellschaft und für Frieden aus. Am 25. Oktober 2020 sprach er in Dresden an den Jazztagen über die Ermordung von John F. Kennedy. Doch seine Kritiker warfen ihm im Vorfeld vor die Gesellschaft zu spalten. Er sei ein Verschwörungstheoretiker. Was ist dran an diesem Vorwurf? Unter dem Thema Concertare hat Kilian Forster, Intendant der Jazztage, zu einer Diskussion mit Dr. Ganser eingeladen. Auf dem Podium diskutierten: Daniele Ganser, Historiker Werner J. Patzelt, emeritierter deutscher Politikwissenschaftler Julia Szarvasy, Friedensakrivistin, Psychologiestudentin, Journalistin Julia Neigel, Sängerin, soziales Engagement für Toleranz und gegen Rassismus Kilian Forster, Intendant Jazztage Dresden, Musiker Klazz Brothers