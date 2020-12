Der Kommandeur der U.S. Air Force im Pazifik, schwört seine Soldaten auf einen möglichen Krieg gegen China ein

Wegen der steigenden Spannungen müssten sichdie US-Streitkräfte auf einen Konflikt mit China einstellen,erklärte der Kommandeur der U.S. Air Force im Pazifik

Die US-Streitkräfte müssten sich wegen der steigenden Spannungen auf einen Konfliktmit China einstellen, äußerte der Kommandeur der U. S. Air Force im Pazifik am Freitag ineiner über Facebook verbreiteten Videobotschaft an die Air-Force-Soldaten in Japan.

“Unsere Nationale Verteidigungsstrategie verpflichtet unszum Widerstand gegen China. Deshalb müssen wir, wennman uns ruft, auch zum Kampf gegen…..