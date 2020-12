5 brennende Fragen zum neuen Covid-Impfstoff

off-guardian.org

Die britische Regierung hat heute die Genehmigung für den allgemeinen Einsatz des ersten Covid-Impfstoffes bekanntgegeben. 800.000 Impfdosen sollen bis Ende der Woche für den allgemeinen Einsatz freigegeben werden, und ein Vertrag für 40 Millionen Dosen wurde unterzeichnet (neben mehr als 300 Millionen noch nicht freigegebener Dosen anderer Hersteller).

Da die neueste Phase im Covid-19 Spiel beginnt, wird es Zeit, dass wir uns den fünf größten Fragen über diesen Impfstoff zuwenden, seiner Wirksamkeit, seiner Sicherheit und ob wir zur Impfung gezwungen werden oder nicht.

1. Ist der Impfstoff wirksam?

Offensichtlich behauptet das Unternehmen, dass er das tut, und die britische Regierung scheint ihnen zu glauben. The Guardian behauptet in seiner Berichterstattung über den Impfstoff, dass er eine Wirksamkeit von 95% hat, gibt aber keine Quelle für diese oder irgendeine Art von Daten an.

Glücklicherweise schreiben bessere Journalisten und Forscher für das British Medical Journal, darunter auch dieser Artikel von Peter Doshi aus der letzten Woche.

Um zu erklären, woher diese Behauptung der “95%igen Wirksamkeit” eigentlich kommt:….

