Bevölkerung in Entwicklungsländern ist am stärksten von wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen.

Die Corona-Krise zeigt drastische Auswirkungen auf die Ärmsten der Armen: Über 32 Millionen Menschen werden infolge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in diesem Jahr in extreme Armut zurückfallen. Zu dieser Einschätzung kommt die UN Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) in ihrem jüngsten Bericht.

Extreme Armut betrifft vor allem Menschen in den am……