Wie die CDU über die EU die Massenmigration vorantreibt

Am 19.11.2020 fand im EU-Parlament eine „Hochrangige Interparlamentarische Konferenz über Migration und Asyl in Europa“ statt, um das neue „Migrations- und Asylpaket“ der EU voranzutreiben. Was EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, beide führende Mitglieder der CDU und Vertraute der großen Migrations-Rechtsbrecherin Angela Merkel 1, dort von sich gaben, muss man wissen, um sich über den fortgesetzten Zustrom von Migranten und die damit verbundene Absicht für die Zukunft des deutschen Volkes keine Illusionen zu machen.

Es gibt über diese Konferenz nach meiner Recherche keine Medienberichte. Man erfährt darüber nur etwas auf parleu2020.de, eines Online-Dienstes des Deutschen Bundestages für „Informationen zur Parlamentarischen Dimension der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020.“ Dort heißt es:……