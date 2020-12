USA verbieten humanitäre Flüge nach Kuba und Protest in Miami für Ende der US-Blockade gegen Kuba

Quelle: Skyway Enterprises

Zwei Gesuche von Skyway Enterprises Inc. und IBC Airways Inc. um Genehmigungen humanitärer Flüge nach Kuba sind vom US-Außenministerium abgelehnt worden.

In einer Anordnung des US-Verkehrsministeriums ist mit Wirkung vom 13. Oktober US-amerikanischen und ausländischen Fluggesellschaften verboten, Charterflüge zwischen den USA…..

Protest in Miami für Ende der US-Blockade gegen Kuba

Miami/Havanna. Mit einem Fahrrad- und Autokorso haben am Sonntag verschiedene kubanoamerikanische Organisationen das Ende der US-Blockade gegen das sozialistische Kuba gefordert. “Demokraten, Republikaner, Kubaner und Nichtkubaner, Personen verschiedener politischer und ideologischer Ansichten” waren am Sonntag dazu aufgerufen, sich an der……