USA: Gibt es Beweise für Wahlfälschung oder nicht? Was die deutschen Medien verschweigen

Heute konnte man in den Medien lesen, dass sogar US-Justizminister Barr gemeldet habe, es gebe keine Beweise für Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl, zumindest nicht in einem solchen Umfang, dass sie das Wahlergebnis beeinflusst hätten. Interessant ist, was die Medien dabei verschwiegen.

Es ist immer wieder beeindruckend, wie einseitig die deutschen „Qualitätsmedien“ berichten. Was ihnen nicht gefällt, wird einfach weggelassen. Das gilt auch für die aktuellen Meldungen aus dem USA. In Deutschland wird über angebliche Korruption von Trump bei Begnadigungen berichtet und es wird über die Aussage Barrs berichtet, es gebe keine Hinweise auf so große Unregelmäßigkeiten….