Nicht mehr geheim Britische Söldner im Krieg

Erstmals Ermittlungen gegen paramilitärische Firma in London. Einheiten in 80er Jahren gegen tamilische Rebellen in Sri Lanka ausgebildet

Großbritannien ist seit Jahrzehnten ein Zentrum für international agierende Söldnerkonzerne. Die meisten dieser Unternehmen haben enge Verbindungen in den britischen Staats- und Militärapparat und sind in der Regel von ehemaligen Armeeangehörigen gegründet worden. Die 1975 von früheren Mitgliedern der Eliteeinheit SAS geschaffene und bis Anfang der 1990er Jahre operierende Söldnertruppe »Keenie Meenie Services« (KMS) gilt als Vorreiterin zahlreicher…..