Das Weltwirtschaftsforum möchte gerne, das wir Unkraut essen und Abwasser zu trinken

Das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte auf seiner Website zwei Artikel, in denen untersucht wurde, wie die Menschen darauf konditioniert werden könnten, sich an die Idee zu gewöhnen, Unkraut, Käfer und Abwasser zu essen, um den CO2-Ausstoss zu reduzieren.

Ja, wirklich.

“Die Suche nach neuen pflanzlichen Nahrungsmitteln wird immer dringlicher, da die Weltbevölkerung in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um zwei Milliarden Menschen wachsen wird”, heißt es in einem von Douglas Broom verfassten Artikel, der auf der offiziellen WEF-Website veröffentlicht wurde

“Während die Fleischtierhaltung 14,5% der gesamten globalen Treibhausgasemissionen verursacht, binden Unkräuter Kohlenstoff aus der Atmosphäre und können daher zur Eindämmung des Klimawandels beitragen”.

Laut Broom “können Unkräuter nahrhaft und schmackhaft sein” und sind leicht anzubauen.

In dem Artikel wird nicht erklärt, warum Unkräuter wie die Blätter des Löwenzahns, die so allgegenwärtig sind, nicht bereits zu einem festen Bestandteil der westlichen Ernährung geworden sind.

“Wenn sich das nächste Mal ein Bettler Ihrem Auto an einer Ampel nähert, zeigen Sie auf das schmackhafte und nahrhafte Unkraut, das durch Risse im Bürgersteig sprießt, und sagen Sie ihm: “Guten Appetit!” schreibt Dave Blount.

In einem anderen Artikel, der ebenfalls auf der WEF-Website veröffentlicht wurde, wird untersucht, wie Menschen darauf konditioniert werden können, den verzehr von “Nahrung” zu genießen, das oberflächlich betrachtet ekelhaft klingt.

“Reaktionen, die kulturell bedingte Vorstellungen von dem, was “natürlich” ist, beinhalten, können mit der Zeit verändert werden”, heißt es in dem Artikel, bevor die Frage gestellt wird, warum es eine Abscheu vor “insektenbasierten Lebensmitteln” und “Getränken mit aus Abwässern gewonnenen Zutaten” gibt.

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass “Desensibilisierung” wirksam sein kann, um “Ekel” in der “allgemeinen Bevölkerung” zu reduzieren.

Vielleicht wird der WEF zufrieden sein, wenn wir alle gezwungen sind, Baumrinde und Wurzeln zu essen.

Und genau das ist der Punkt.

Beim “Großen Reset” geht es darum, den Lebensstandard des Pöbels drastisch zu senken, was sie dazu zwingen wird, Wanzen, Unkraut und Abwässer auf den Speiseplan zu setzen, während die Davoser Eliten sich weiterhin in ihren Elfenbeintürmen an der feinsten Küche laben.

Quelle: A psychologist explains why we find some food disgusting – and why it matters

5 reasons we need to start nurturing – and eating – weeds

World Economic Forum Encourages Plebs to Eat Weeds & Drink Sewage