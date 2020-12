Covid-19 & Prominente Menschenliebe Sean Penn and the Great Reset, finanziert von Bill Gates und der Clinton Foundation

Am 12. November 2020 erschien in der Daily Mail ein Artikel über drei mächtige Männer, die sich einen Strandurlaub teilen: Jack Dorsey von Twitter, Hollywood Star Sean Penn und der zurückgezogene israelische Milliardär Vivi Nevo.

Die Geschichte verschwand unter dem Radar, fast unbemerkt von einer Öffentlichkeit, die in die Covid-19-Kontroverse verwickelt ist, die weiterhin den Planeten erschüttert. Es lohnt sich jedoch, die Verbindungen zwischen diesen drei Elite-Einflussgebern genauer zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf ihre gemeinsame Rolle bei der Förderung der Covid-19-Narrative der transnationalen Korporatokratie.

Sean Penn und seine altruistischen Bestrebungen – tapfer, fehlgeleitet oder korrupt?

Die Clinton-Verbindung

Sean Penn gründete Community Organised Relief Effort (CORE) im Januar 2010 als Reaktion auf das Erdbeben, das im selben Jahr die Insel Haiti verwüstete. Früher hieß die Organisation J/P Haitian Relief Organisation, behauptet CORE:

Unsere lebensrettenden Programme drehen sich darum, gesündere und sicherere Nachbarschaften zu bauen, um das Ausmaß der durch Katastrophen verursachten Verwüstungen zu mindern”.

Was CORE nicht erwähnt, ist, dass die Destabilisierung und Auslöschung der haitianischen Kultur, des haitianischen Erbes, der Gemeinschaften und der Selbstversorgung lange vor dem Erdbeben von 2010 begann. Es könnte etwas mit der Finanzierung zu tun haben, die CORE von USAID, einer CIA-Agentur zur Machterweiterung, erhält, und mit der engen Beziehung von Penn zu den Clintons, deren Gründung maßgeblich zur “raffgierigen Rolle des US-Imperialismus in diesem verarmten halbkolonialen Land” beigetragen hat.

Penn erwähnte nicht, dass Clinton, Bush und Obama das Blut der Haitianer an ihren Händen haben oder dass Clinton und Bush zutiefst daran beteiligt waren, “die Armut, Rückständigkeit und Unterdrückung in Haiti aufrechtzuerhalten”, die die Krise im Januar 2010 verschärften und auf die Penn reagierte.

Laut dem Journalisten Patrick Martin: Clinton trat sein Amt unmittelbar nach dem Militärputsch an, durch den Haitis erster demokratisch gewählter Präsident, der populistische Kleriker Jean-Bertrand Aristide, gestürzt wurde. Dieser Putsch wurde von der Regierung von Bushs Vater unterstützt, der Aristide als einen ungewollten und potentiell gefährlichen Radikalen betrachtete.

Der Einfluss der Clintons auf der Insel Haiti war von ungebremster Raubgier und politischer Piraterie geprägt – ein Erbe, das von Penn völlig ignoriert wurde….

Quelle: Covid-19 & Celebrity Humanitarianism