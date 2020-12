Australien unterzeichnet Militärpakt mit US-Verbündeten Japan und das inmitten der sich verschärfenden Spannungen in China

Australien nutzt seine prägenden Militärbündnisse als sein einziges Druckmittel in dem sich verschärfenden Handelskonflikt mit China, der sich zu einer ausgewachsenen Krise für australische Rohstoffexporte entwickelt hat.

Bild:AP

Sie kommt auch, nachdem Außenminister Mike Pompeo im vergangenen Monat nach Indien und in südostasiatische Länder gereist ist, um den koordinierten regionalen Widerstand gegen den wirtschaftlichen und militärischen Einfluss und die Hegemonie Chinas zu stärken.

“Australien plant, ein militärisches Austauschabkommen mit dem US-Verbündeten Japan zu unterzeichnen, so dass die Truppen beider Seiten ihre Feuerkraft bündeln können, wenn es nötig ist, um China zu begegnen, das sich in den vergangenen zwei Wochen in Streitigkeiten mit Australien verstrickt hat”, berichtet die staatlich finanzierte Voice of America.

“Beide Seiten sagten nach einem Treffen auf hoher Ebene am 17. November, dass sie nächstes Jahr ein Abkommen über gegenseitigen Zugang unterzeichnen würden”, fährt die VOA fort. Es würde es beiden Seiten ermöglichen, vom Hoheitsgebiet des jeweils anderen aus zu trainieren und zu operieren.

Das Abkommen wird als große Stärkung der gemeinsamen Bereitschaft eines gelockerten Verteidigungspakts angesehen, der als “Quad” bekannt ist und der die Koordinierung von Informationen und Geheimdienstinformationen sowie die Zusammenarbeit bei militärischen Übungen zum Ziel hat. Indien, Japan, Australien und die USA bildeten die Gruppe im Jahr 2007.

Geht man davon aus, dass das unterzeichnete Abkommen nach seiner Unterzeichnung erfolgreich vom japanischen Parlament gebilligt wird, wäre es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Tokio formell und bereitwillig der Einladung ausländischer Truppen zu Operationen auf seinem Boden zustimmt. Zuvor hatte Japans Premierminister Yoshihide Suga gesagt, dass es eine Zusammenarbeit der beiden regionalen Militärs für einen “freien und offenen Indopazifik” anstrebe, wie Kyodo News berichtet.

