Zwei kostspielige Kriege und ein Erbe der Schande – wir haben verloren

Das Verteidigungsministerium kündigte kürzlich einen Truppenabzug bis zum 15. Januar an, der die Zahl der amerikanischen Soldaten im Irak und in Afghanistan von ihren einstigen Höchstständen von etwa 170.000 bzw. 100.000 Soldaten auf jeweils 2.500 reduzieren wird. Dieser Rückzug macht deutlich, was diejenigen von uns, die im Militär gedient haben, seit langem erkannt haben: Wir haben verloren.

Krieg ist böse, auch wenn er notwendig ist, aber unsere Unfähigkeit zu gewinnen hat uns sogar die Möglichkeit genommen, dass der Zweck die Mittel heiligen könnte. Für die rund drei Millionen Armeeangehörigen, deren Stiefel in den letzten 19 Jahren im Irak und in Afghanistan den Boden berührten, ist unsere Niederlage ein einzigartiger persönlicher Verlust.

Als ich 2009 in den Irak geschickt wurde, geschah dies, um unseren Rückzug zu sichern. Während unseres gesamten Einsatzes in dem einst verräterischen sunnitischen Dreieck entdeckten und entsorgten wir eine einzige Straßenrandbombe auf der Hauptstraße außerhalb Falludschas, wo sie einst….