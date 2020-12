Wer die Wahrheit liebt, hasst das Schweizer Staats-TV

Im «10vor10» vom 1.5.20 setzte das Schweizer TV neue Massstäbe in Sachen Desinformation! Zwölf Minuten bespielten die Propagandisten die Corona-Trommel und wirbelten den Seuchen-Tod in Schweizer Wohnzimmer. Die Füsse einer Leiche dienten im Studio als Hintergrund. Was Trauerfamilien als schmerzliche Pietätlosigkeit treffen musste, war den Scheinjournalisten gerade gut genug! Im Trailer folgten die bekannten Bilder, die Politiker/-innen mitunter zu ihren Fehlentscheiden trieb: Särge, Militärkonvois, ein auf dem Bauch liegender Mann auf einer Intensivstation.

Alles plötzlich noch schlimmer

Hintergrund der Sendung sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich in der Bevölkerung herumsprechen und die Corona-Krise nach und nach al….