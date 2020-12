Review: Vieltelefonierer haben erhöhtes Tumorrisiko

Die neueste Metaanalyse & Review zum Krebsrisiko von Handystrahlung von Choi et al. (2020) bestätigt, dass für Vielnutzer – 17 Minuten tägliche Handynutzung über 10 Jahre – signifikante Beweise für ein erhöhtes Tumorrisiko vorliegen. Choi et al. schreiben in ihrer Fall-Kontroll-Studie:

“Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktualisierte umfassende Meta-Analyse der Fall-Kontroll-Studien signifikante Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Mobiltelefon-Nutzung und einem erhöhten Tumorrisiko gefunden hat, insbesondere bei Mobiltelefon-Nutzern mit einer kumulativen Mobiltelefon-Nutzung von 1000 oder mehr Stunden in ihrem Leben (was etwa 17 Minuten pro Tag über 10 Jahre hinweg entspricht), und insbesondere bei Studien, die qualitativ hochwertige Methoden verwendeten.”

Reviews sind die wichtigsten Studien für den Stand der Erkenntnis. Oft werden….