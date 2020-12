Firma, die die Wahlsysteme des Dominions besitzt, erhielt vor der Wahl 400 Millionen Dollar von einem Schweizer Bankkonto, das von der kommunistischen chinesischen Regierung und Unternehmen finanziert wurde

Eine Untersuchung der bei der SEC eingereichten Unterlagen hat ergeben, dass die Firma, der Dominion Voting Systems gehört, weniger als einen Monat vor der Wahl 400 Millionen Dollar von einer Schweizer Bank mit engen Verbindungen zur chinesischen Regierung erhalten hat.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Staple Street Capital, die Dominion Voting Systems 2018 erwarb.

Dominion Voting Systems betreibt Wahlautomaten in 28 Staaten und wurde von Präsident Trump und seinen Anhängern beschuldigt, an der Löschung von Millionen von Stimmen für Trump beteiligt gewesen zu sein und zusätzlich das sie Stimmen zu Biden geswitch haben.

“Am 8. Oktober 2020 reichte Staple Street Capital bei der SEC ein Formular D-Angebot und einen Verkaufsbetrag von 400.000.000 USD mit dem als UBS-Wertpapiere identifizierten Empfänger der Verkaufsvergütung ein”, heißt es in der Untersuchung, die auch feststellt, dass im Dezember 2014 eine weitere Zahlung von 200.000.000 USD eingegangen ist.

“UBS Securities ist eine schweizerische Investmentbank, die 24,99% der UBS Securities Co LTD, einer chinesischen Investmentbank, besitzt. Die restlichen 75% der UBS Securities CO LTD befinden sich im Besitz der chinesischen Regierung”, heisst es in dem Bericht.

Die Gesamteigentümer von UBS Securities Co LTD sind;

– Beijing Guoxiang (33%)

– UBS (24,99%)

– Guangdong Comm. Gruppe [zh] (14,01%)

– China Guodian (14%)

– COFCO-Gruppe (14%)

Abgesehen von UBS sind die anderen vier Eigentümer von UBS-Wertpapieren allesamt kommunistische chinesische Frontgruppen.

Peking Guoxiang ist ein Staatsvermögen.

Guangdong Komm. Group 100% Anteilseigner ist die Provinzregierung von Guangdong.

China Guodian ist ein staatliches Unternehmen, das von der SASAC für den Staatsrat verwaltet wird.

Die COFCO-Gruppe ist ein staatliches Unternehmen unter der direkten Aufsicht der SASAC.

SASAC Die staatseigene Kommission zur Überwachung und Verwaltung der Vermögenswerte des Staatsrates (SASAC) ist eine Sonderkommission der Volksrepublik China, die direkt dem Staatsrat untersteht.

Die Enthüllung, dass Dominion Voting Systems über UBS Securities finanzielle Verbindungen zur chinesischen Regierung unterhält, wird die Behauptungen der Trump-Anhänger bekräftigen, dass ausländische Akteure, die im Namen des kommunistischen China arbeiten, versucht haben könnten, sich in die Präsidentschaftswahlen einzumischen, um Joe Biden zu helfen.

In den letzten Wochen sind auch andere Verbindungen zwischen Dominion Voting Systems und der chinesischen Regierung aufgetaucht, darunter der Core Infrastructure Manager of Information Technology des Unternehmens, Andy Huang, der zuvor für China Telecom arbeitete, das “vollständig von der chinesischen Regierung geführt wird”, berichtete der National Pulse.

Quelle: Firm That Owns Dominion Voting Systems Received $400 Million From Swiss Bank Account Funded by Communist Chinese Gov & Companies Before Election