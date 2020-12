Die DuPonts, die untrennbar mit Joe Bidens langer Karriere verwickelt sind, verdienten exorbitant an den zwei Weltkriegen und wälzten das Risiko auf die Steuerzahler ab. Die Dynastie hatte nicht nur Investments in IG Farben, sondern bearbeitete strategisch in den USA die rechtsextreme Szene, die Republicans und die Democrats zugleich. Es gibt keine zwei Deep States die sich gegenseitig vernichten wollen.

Ähnliche Beiträge