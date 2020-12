Eine-Welt-Währung ist im “Endspiel” vom Great Reset mit eingeschlossen

Die Idee, dass der Welt mit einer einzigen “Weltwährung” besser gedient wäre, ist im Wachsen begriffen und zeichnet sich als eine reale Möglichkeit in naher Zukunft ab. Viele Menschen sehen darin einen wichtigen Teil des “Endspiels” oder etwas, das eine notwendige Neuausrichtung auf eine aus dem Ruder gelaufene globale Wirtschaft und ein aus dem Ruder gelaufenes Finanzsystem darstellt. Im Laufe der Geschichte, vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, neigen die Massen und die Gesellschaft dazu, zu glauben, dass die Dinge finanziell stabil sind. Erst wenn die Wirtschaft über den Rand eines Abgrunds geht und sich im freien Fall befindet, stellt sich die Realität ein. Es ist kein Zufall, dass uns Scheuklappen aufgesetzt wurden, sondern das Ergebnis von Ablenkungen, die uns von denen in den Weg gelegt werden, die an ihrer Macht über uns festhalten wollen. Es ist klug, sich daran zu erinnern, dass, wenn die Dinge kritisch werden, die Machthaber nicht freundlich zu uns sein werden, sondern dass wir ohne jeden Gedanken unter den Bus geworfen werden.

In den letzten einhundert Jahren waren die Aktienmärkte ein Hauptinstrument der Öffentlichkeit, um die Wirtschaft zu messen. In gewisser Weise sind die…..

Quelle: One-World Currency Included In The “Endgame” Reset