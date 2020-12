Diese Präsidentschaftswahl stinkt! Buchmacher von Las Vegas irren sich nie!

armstrongeconomics.com

Verfasst von Wayne Root, einer Legende in Las Vegas.

Ich bin seit vier Jahrzehnten Buchmacher in Las Vegas und Experte für Sportspiele – also schon lange bevor ich mich auch als Fernsehmmoderator betätigte. Ich verstehe Quoten und Glücksspiel in einer Art und Weise, wie sonst niemand in Medien und Politik.

Und ich kann Ihnen sagen, dass mit dieser Präsidentschaftswahl etwas ganz und gar nicht stimmt. Sie erinnert mich an ein verschobenes Footballspiel. Im genauen ist es das berühmte Spiel zwischen den New York Giants und den Philadelphia Eagles aus dem 1978, das verschoben wurde. Der Quarterback der Giants gab damals den Ball ab, doch der Running Back wollte ihn nicht. Der Ball fiel einfach auf den Boden. Daraufhin nahm Herm Edwards von den Eagles den Ball auf und machte den entscheidenden Punkt, da das Spiel nur noch wenige Sekunden dauerte. Jedem, der sich mit Sportwetten auskennt ist klar, dass dieses Spiel damals manipuliert wurde. Ob das beweisbar ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wir alle wissen es.

Es gibt viele, die über diese Präsidentschaftswahl in der exakt gleichen Weise denken. Diese Präsidentschaftswahl stinkt. Sie fühlt sich so manipuliert wie das Footballspiel damals. Man muss sich dafür nur einmal den Ablauf der Wahl aus der Sicht eines Spielers betrachten.

Trump ging als 2 zu 1 Außenseiter in die Wahlnacht hinein. Sobald die….

