Der wegen Kriegsverbrechen gesuchte und angeklagte Khaled Halabi wurde in Wien von israelischen Agenten angesiedelt

Bild: Ap

Ein syrischer General, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt war, wurde vom Mossad dabei unterstützt, “ein neues Leben in Europa zu finden”, berichtete The Telegraph in einer Untersuchung unter Berufung auf eine hochrangige juristische Quelle in Europa.

Brigadegeneral Khaled Halabi war während der frühen Kriegszeit in Syrien Chef des Geheimdienstes in der Raqqa und beaufsichtigte eine Einrichtung, in der Gefangene angeblich ermordet, gefoltert und sexuell missbraucht wurden.

Der DGSE, Frankreichs externer Nachrichtendienst, half Halabi 2014 bei der Flucht aus Syrien, da er der Meinung war, dass er ein nützlicher Aktivposten sein könnte, falls der syrische Präsident Baschar Assad besiegt wird. Halabi wurde…..