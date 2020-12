Grünen-Vorsitzende spricht sich für Aufrüstung aus. Berlin erhöht Militärhaushalt – auch mit Geld aus dem Corona-Konjunkturpaket.

Mit Blick auf eine mögliche schwarz-grüne Koalition in Berlin plädiert die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock für die Fortsetzung der Aufrüstung und zieht Kriege ohne UN-Mandat in Betracht. Sollte der UN-Sicherheitsrat “blockiert” sein, müsse man gegebenenfalls einer “internationalen Schutzverantwortung” entsprechen, legt Baerbock nahe; mit dem Begriff wurden in der Vergangenheit Kriege ohne oder unter Bruch eines UN-Mandats legitimiert – etwa der Krieg in Libyen. Während die Grünen-Vorsitzende fordert, man müsse “mehr investieren, damit Gewehre schießen”, stockt der Bundestag den deutschen…..