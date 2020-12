Weihnachten in Amsterdam 2020: Nicht Singen und nur Tanzen im Freien erlaubt

Bild: ggd.amsterdam.nl

Die meisten Menschen denken an Weihnachten daran, gemeinsam zu essen, gemütlich unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und Geschenke auszupacken. Wenn es nach der Stadt Amsterdam und dem GGD geht, wird Weihnachten ganz anders aussehen als sonst. “Wir feiern die Feiertage dieses Jahr ein wenig anders”, schreiben sie. Der Stadtrat und der städtische Gesundheitsdienst haben eine Checkliste erstellt, die den Bürgern von Amsterdam helfen soll, die Dezemberfeiern zu Hause “Coronasicher” zu machen. Viele Menschen, die die Checkliste lesen, werden Weihnachten in diesem Jahr wahrscheinlich nicht feiern wollen.

Der Stadtrat und GGD raten zu Videokonferenzen miteinander, z.B. während des Abendessens. Und wenn Sie eine sehr große Familie haben, sollten Sie sich in Gruppen aufteilen, anstatt alle gleichzeitig anzurufen.

Kinder ab dem Alter von 13 Jahren und Erwachsene dürfen nicht singen. Und ab dem 18. Lebensjahr dürfen Sie nur im Freien tanzen, mindestens 1,5 Meter von anderen Personen entfernt, es sei denn, Sie tanzen mit jemandem aus Ihrem eigenen Haushalt. Snacks müssen auf persönlichen Schüsseln serviert werden.

Darüber hinaus ist das Anzünden von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr verboten, weil es “zusätzlichen Druck in der Notaufnahme, an den Posten der Hausärzte und für die Vollzugsbeamten verursacht”. Menschen, die noch über das Jahr hinausgehen wollen, wird empfohlen, über einen “gemeinsamen digitalen Countdown” nachzudenken. Das klingt ziemlich dystopisch.

Sie können bei der Stadt Amsterdam sogar Plakate für das Fenster mit dem Text “Ich halte Abstand von Ihnen” bestellen.

Die Checkliste verärgerte einige Bürger. “Das kann man nicht mehr ernst nehmen, was für eine Komödie”, schreibt Renée. “Sie lassen den GGD an der Tür klingeln? Komm schon”, fügt Anne hinzu. Elly sagt: “Diktatur”. Und Marilyn antwortet: “Bizarr und unwirklich”.

