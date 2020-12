US-Wahlergebnisse: Was Sie in Deutschland nicht lesen

In der Aufregung um die amerikanischen Präsidentschaftswahlen ist in den Hintergrund gerückt, dass in den USA am selben Tag auch eine Vielzahl anderer Abstimmungen stattfand. In der Gesamtschau zeigt sich, wie erfolgreich die Republikaner unter der Führung von Präsident Donald Trump in diesem Jahr waren. Die Demokraten haben zwar in Detroit, Milwaukee, Philadelphia und Atlanta genug Stimmzettel gefunden, um den nächsten Präsidenten zu stellen; doch ihre selbstgesteckten Ziele bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus, zum Senat und auch bei den Kongress- und Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten haben sie alle verfehlt. Nun sind Stichwahlen in Georgia entscheidend für die Zukunft der Vereinigten Staaten; dort entscheidet sich am 5. Januar, wer die Mehrheit im Senat bekommt.

Fangen wir bei der Präsidentschaftswahl an. Donald Trump gewann 74 Millionen Stimmen, das waren elf Millionen oder rund 17 Prozent mehr als bei…..