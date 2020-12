armstrongeconomics.com

Während die Verbindung zwischen Dominion Voting Systems und Smartmatic ständig als fälschung bezeichnet wird, sollte untersucht werden, inwieweit Software von Smartmatic von Dominion Voting verwendet wurde. Smartmatic begann in Venezuela unter dem Regime von Hugo Chávez. Die Firma wurde von zwei Venezolanern gegründet, und die Firma wurde zumindest später in Florida gegründet und dann wurde der Hauptsitz nach London verlegt.

Umstritten ist, dass die Wahlsoftware von Smartmatic bei den Präsidentschaftswahlen eingesetzt wurde, die Präsident Hugo Chávez und Nicolás Maduro gewannen. Bei jeder dieser Wahlen behaupteten die Oppositionsparteien, es sei Betrug vorgekommen. Tatsächlich heißt es in einem Länderbericht des US-Außenministeriums über Venezuela aus dem Jahr 2013 in der Zusammenfassung: “… die Behörden gaben bekannt, dass Nicolás Maduro die Präsidentschaft [am 14. April 2013] mit einem Przentsatz von 1,49

Quelle: Smartmatic – Gates – Microsoft