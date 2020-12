Minister für den Impfstoff: Eintritt in Bars, Kinos, Restaurants etc. nur mit Impfnachweis

Der britische Minister für den Impfstoff Nadhim Zahawi sagt, er erwarte von Bars, Kinos, Restaurants und Sportstadien, dass sie alle einen Impfnachweis gegen COVID-19 verlangen, bevor sie Kunden den Zutritt zu ihren Veranstaltungsorten erlauben.

In einem Gespräch mit The World at One des BBC-Radios beantwortete Zahawi gestern Morgen die Frage des Gastgebers nach Immunitätspässen, die mittels einer App registriert werden, um ein Sportstadion betreten oder reisen zu dürfen.

“Ich denke, Sie werden feststellen, dass Restaurants und Bars und Kinos und andere Veranstaltungsorte, Fussballstadien, dieses System wahrscheinlich ebenfalls nutzen werden”, sagte Zahawi.

Zahawi erläuterte weiter, dass die “Track-and-Trace”-App des NHS, deren Nutzung als Auflage für den Zutritt zu Bars und Restaurants eingeführt wurde, den Vorwand dafür geliefert habe, dass der Impfstoff schließlich für den Zutritt zu solchen Veranstaltungsorten vorgeschrieben werde.

We will NOT accept immunity passports, freedom passes, health certificates or any mandatory health tag.

We will not accept a health apartheid.

