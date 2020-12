Fluorid in Zahnpasta | Amalgam: traurige Aussichten | Zahnärztin Homeira Khafi-Krumwiede | QS24

Die ganzheitliche Zahnärztin revolutioniert das Denken in holistischer Medizin. Auch ein Zahnarzt hat viel mehr Verantwortung – als nur den Blick auf die Zähne zu machen. Es geht um tote Zähne und ihre Wirkungen, es geht um Fluorid z.B. in den vielgepriesenen Zahnpasten besonders für die Kinder – es geht um Zahnmaterialien und es geht um Sauerstoff, z.B. mit dem Transport durch die kleinschen Felder in alle Zellen mit bis zu 300 % erhöhten ATP-Produktion. Die Wirkungen sind wissenschaftlich top dokumentiert und die Erfahrungen anhand den Wirkungen bringen Anwender zum Staunen. Rasche Wundheilung, Migränen die für immer verschwinden, verbesserte Durchblutung und Entspannungen.

