Die Welt verliert durch die Konzentration von Land in die Hände reicher und mächtiger Bodenspekulanten und Agrarindustriekonzerne schnell Farmen und Landwirte. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen werden kriminalisiert und sogar zum Verschwinden gebracht, wenn es um den Kampf um Land geht. Sie sind ständig der systematischen Vertreibung ausgesetzt.

2014 stellte das Oakland-Institut fest, dass institutionelle Investoren, darunter Hedge-Fonds, Private Equity und Pensionsfonds, darauf erpicht sind, das globale Agrarland als neue und höchst wünschenswerte Anlageklasse zu nutzen. Finanzielle Renditen sind das, worauf es diesen Körperschaften ankommt, nicht die Ernährungssicherheit.

Denken Sie an die Ukraine. Die Organisation Grain stellte fest, dass im Jahr 2014 Kleinbauern in diesem Land 16% der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschafteten, aber auch 55% der landwirtschaftlichen Produktion lieferten: 97% der Kartoffeln, 97% des Honigs, 88% des Gemüses, 83% des Obstes und der Beeren und 80% der Milch. Es ist klar, dass die Kleinbauern der Ukraine beeindruckende Leistungen erbrachten.

Nach dem Sturz der ukrainischen Regierung Anfang 2014 wurde der Weg für ausländische Investoren und die westliche Agrarindustrie geebnet, um den Agrar- und Lebensmittelsektor fest in die Hand zu nehmen. Zu den Reformen, die durch das von der EU unterstützte Darlehen an die Ukraine im Jahr 2014 in Auftrag gegeben wurden, gehörte eine landwirtschaftliche Deregulierung, die der….

