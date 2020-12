Die AngloZionisten versuchen, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren

Es ist eigentlich nichts besonders kompliziert an dem, was gerade passiert ist: Die AngloZionisten haben einen iranischen Spitzenwissenschaftler ermordet, in der Hoffnung, dass dieser Mord einen Krieg auslösen wird. Die Iraner haben eine Vergeltung versprochen, aber zumindest bisher noch nichts unternommen.

Da es diejenigen gibt, die unweigerlich zu dem Schluss kommen werden, dass “der Iran nichts tun kann“, oder “der Iran Angst hat” oder sogar “der Iran sollte Israel angreifen“, möchte ich heute nur ein paar grundlegende Dinge über Abschreckung und Vergeltung erläutern. Beginnen wir mit Ersterem: der Abschreckung.

Abschreckung: Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, einen Feind abzuschrecken: Abwehr und Bestrafung. Der erste Fall ist unendlich wünschenswerter als der zweite. Und warum? Abschreckung bedeutet einfach, dass man den Angriffsplänen seines Feindes entgegenwirken kann, indem man seinen Feind daran hindert, Erfolge zu erzielen. Das ist es, was ein Luftabwehrsystem tut: Es zerstört die ankommende Rakete, bevor sie das Ziel erreicht.

In unserem Fall wäre eine wirksame Abwehrstrategie ausgeführt worden, indem man Mohsen Fakhrizadeh…..