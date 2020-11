Trink dich gesund – wie du dir deinen Heilpflanzentee selber machst

Es ist kein Heilversprechen – aber unfassbar alte Naturheilkunde. Zum Beispiel: Spitzwegerich. Schon mal gehört? Das unscheinbare Kraut was auf vielen Wiesen und selbst am Straßenrand wächst, hat richtig was drauf. Und nicht nur er! Die Natur steckt voller Heilpflanzen die uns helfen – gerade in der kalten Jahreszeit. Lust auf eine Tasse Tee bei mir? Auf die Gesundheit? Da hab ich drei Rezepte für dich…

Kräuterfrau reloaded

Kräuterfrau? Kräuterhexe? Hört sich irgendwie mittelalterlich an. Aber, diese Kräuterfrauen sind wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass es heute Hustenbonbons wie die Gelben von einem Schweizer Hersteller gibt (von wegen die Schweizer haben’s erfunden). Die medizinische Kraft der Wildkräuter, Wildfrüchte, die der Rinden und Wurzeln – all das ist altes Wissen. Oft wird es noch immer in klassischen Medikamenten….

passend dazu

