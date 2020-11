Sie werden nicht glauben, was sie mit “Impfstoffen” vorhaben

Freut euch! Der Impfstoff ist fast fertig!

Für den Fall, dass Sie diese Woche nicht die große Neuigkeit mitbekommen haben, Pfizer hat bekannt gegeben, dass die vorläufigen Ergebnisse der “Phase 3, Spätstadium der Studie” ihres COVID-19-Impfstoffs zeigen, dass er “mehr als 90% wirksam bei der Prävention von COVID-19 bei Teilnehmern ist, die in der ersten Wirksamkeitsanalyse keine Hinweise auf eine vorherige SARS-CoV-2-Infektion hatten”.

Juhu! Wie der Oberbefehlshaber Trump bemerkt, ist dies ein GROSSER GEWINN, der nur dank seiner MUTIGEN FÜHRUNG möglich war, als er dazu beitrug, die wunderbaren Impfstoffe direkt in die Venen aller Menschen zu bringen (natürlich mit Hilfe des US-Militärs):

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

