Neel Kashkari – Ein Zögling des Establishments

Es scheint heute Normalität zu sein, dass Menschen, welche von einem Themenfeld keine oder nur geringe Ahnung haben, ihre (zum Teil unfundierten) Ansichten präsentieren. Natürlich hat jeder ein Recht auf freie Äußerung seiner Meinung oder Ansichten. Bei einigen Menschen ist jedoch Vorsicht geboten, da ihre Meinungen/Ansichten nicht nur unfundiert, sondern auch negative Auswirkungen auf die Leben von Millionen von Menschen haben können. Und Neel Kashkari bildet ein Beispiel hierfür.

Zunächst einmal: Wer ist Neel Kashkari?

Seine Karriere begann Kashkari nach dem Abschluss seines Ingenieurstudiums beim Raumfahrtkonzern TRW, bei welchem er an NASA-Projekten wie dem James Webb Space Telescope oder der Space Interferometer Mission mitarbeitete.

Nach Abschluss seines Master in Business Administration wechselte er zu Goldman Sachs, dem Auftragskiller innerhalb des elitären Bankenkonsortiums. Dort betreute er zunächst Unternehmen aus dem Silicon Valley und wurde Vizepräsident von Goldman Sachs in San Francisco (wobei dieser Titel automatisch an länger zeitige Mitarbeiter verliehen wird). Während dieser Zeit lernte er Henry Paulson kennen, welchen er in einem Zuge neben Mitchell Daniel (welcher 2014 Ko-Vorsitzender einer….