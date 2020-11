Molekularbiologe warnt: “So kann der Corona-Impfstoff Ihre DNA verändern”

pixabay

In den letzten Wochen Big-Pharma in Zusammenarbeit mit den Medien weltweit eine jubelnde Botschaft nach der anderen über ihren Corona-Impfstoffe verbreitet. Aber wie sicher sind sie? Der Molekularbiologe Peter Borger sagte am Tisch im Café Weltschmerz, dass es bei einem Impfstoff immer Haken und Ösen gibt. Im Corona-Impfstoff sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Es funktioniert folgendermaßen: Die Impfstoffentwickler extrahieren die virulenten Gene aus dem Genom eines Virus und setzen dann ein Gen von Covid ein.

“Sie haben also ein leeres Virus mit einem Covid-Gen darin”, erklärt Borger. “Eigentlich impfen Sie mit einer anderen Art von Virus, aus dem Sie alle virulenten Gene extrahiert haben, aber Sie bringen es mit einem Covid-Gen in form der Impfung in Menschen zurück.

“Wenn der Impfstoff injiziert wird, erhalten Sie eine sehr hohe Konzentration von RNAs in Ihren Zellen. Was die Entwickler nicht erkannt haben, ist, dass eine hohe Konzentration von viraler RNA durch eine bestimmte Reaktion in DNA umgewandelt und in das eigene Genom zurückgeführt werden kann”.

Auf diese Weise kann man durch den Corona-Impfstoff genetisch verändert werden, sagt Borger. “Es muss nicht passieren, aber es kann passieren”, sagt er. “Das ist nicht ausgeschlossen.”

Was sind die Konsequenzen daraus? “Es ist möglich, dass Sie im Laufe der Zeit Nebenwirkungen haben werden.” Letztendlich kann zum Beispiel das Immunsystem betroffen sein, weil in Ihrer DNA eine Mutation aufgetreten ist.

Borger sprach mit einer Reihe von Leuten aus der pharmazeutischen Welt, und sie sagten, dass dies nicht passieren wird. Laut dem Molekularbiologen kann man das nicht ausschließen, und es liegt an ihnen zu beweisen, dass sich die DNA durch diese neuen Impfstoffe nicht verändert.