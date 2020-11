Joe Biden und Terrorismus

strategic-culture.org

Während Joe Biden seine kämpferische Auswahl für sein Kabinett enthüllt, ist es schwer, nicht das Gefühl zu bekommen, dass wir alle in jene glorreichen Tage des Regimewechsels zurückversetzt werden, als die Vereinigten Staaten glaubten, sie hätten das heilige Recht, jede Regierung zu stürzen, die sich ihnen in den Weg stellte. Es scheint auch, dass wir zu den Tagen zurückkehren, als der gegen Amerika und seine Verbündeten gerichtete Dschihad-Terrorismus entsetzlich, schrecklich, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit usw. war, während der gegen jene Menschen gerichtete Terrorismus, die die USA nicht mochten, zwar geschmacklos und unangenehm war, aber nicht etwas, das man in höflicher Gesellschaft zur Sprache bringen sollte.

Während niemand unschuldige Zivilisten in die Luft sprengen will, mit anderen Worten, was wirklich zählt, ist, welche Zivilisten und in wessen Namen.

In diesem Sinne lohnt es sich, sich noch einmal einen Vortrag anzusehen, den der damalige Vizepräsident Biden im Oktober 2014 an der Kennedy School in Harvard gehalten hat. Wenn Sie es genießen, einem Politiker mit leerem Kopf zuzuhören, der endlose Klischees ausspuckt, können Sie alle neunzig Minuten hier abrufen. Aber wenn Sie kein Strafenthusiast sind, können Sie bis zur 53:35-Marke springen und sich auf Sleepy Joes spezifische Gedanken über Amerikas Nahost-Partner und ihre übermäßige Vorliebe für ISIS und Al-Qaida konzentrieren.

Das Thema war der US-amerikanisch-saudische Versuch, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen, und hier ist das, was der Sleepy Joe zu sagen hatte, mit nicht zusammenpassenden Folgesätzen und allem:…..

Quelle: Joe Biden and Terrorism