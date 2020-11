Die UN arbeitet mit dem Weltwirtschaftsforum zusammen um “neue soziale Normen” zu fördern

Die Vereinten Nationen haben einen “Gegenangriff” gegen Fehlinformationen durch Coronaviren eingeleitet, indem sie sich mit dem Weltwirtschaftsforum zusammengetan haben, um Fehlinformationen durch Coronaviren und andere “potenziell zweifelhafte Inhalte” zu bekämpfen.

“Als COVID-19 aufkam, war von Anfang an klar, dass es sich nicht nur um einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit, sondern auch um eine Kommunikationskrise handelte”, sagt Melissa Flemming, die Leiterin der globalen Kommunikation bei der UNO.

During the #COVID19 pandemic, the wrong information can be deadly.

Join me in taking the #PledgetoPause before sharing and help stop the spread of misinformation online. https://t.co/Rj0dg5OiZb pic.twitter.com/xeX8hoisXv

