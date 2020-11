Chinesischer Milliardär packt aus: Wer hat die M-acht?

Für alle, denen es zu schnell geht. Schaut Euch das Video in Ruhe Schritt für Schritt an. Dieser Mann ist/war unter den 70 Reichsten Menschen Chinas. Er ist ein Insider und berichtet von der Zusammenarbeit zwischen dem Deep State in den USA und der Kommunistischen Regierung in China. Er berichtet von dem Einfluss, den sie durch verschiedene Instrumente ausüben. Weiterhin berichtet er, dass gewisse Familien Druck auf die Türkei, Pakistan und Japan ausüben, damit sie Biden als Präsidenten anerkennen. Was diese Länder bisher nicht gemacht haben.

Ähnliche Beiträge