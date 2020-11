Ein dunkler Winter wird vorhergesagt: Der wahre Plan ist ein dunkles Jahr, ein dunkles Jahrzehnt, ein dunkles Jahrhundert

Die so genannte Covid-Impfung, die sehr bald auf den Markt kommen wird, wird ein tödlicher Nagel im Sarg der Freiheit sein, da Körper und Geist durch eine beliebige Anzahl biologischer Agenzien, Boten-RNA, Nanopartikel, die durch Hydrogel-Injektion verabreicht werden, und giftige künstliche Viren und Adjuvantien die Gesundheit und das Verhalten des Menschen verändern werden. Vermeiden Sie diese Impfstoffe um jeden Preis, denn sie werden meiner Meinung nach dazu dienen, die Kontrolle über die Bevölkerung zu festigen.

„Alle politischen Institutionen sind Manifestationen und Materialisierungen von Macht; sie versteinern und zerfallen, sobald die lebendige Kraft des Volkes aufhört, sie zu erhalten.“ – Hannah Arendt

Es ist offensichtlich, dass seit langer Zeit Pläne für eine globale Übernahme der Menschheit in Arbeit sind. Um ein solch hochgestecktes Ziel zu erreichen, war eine angstbasierte Machtübernahme in den Köpfen der Öffentlichkeit nötig. Sobald eine solche massenhafte Gedankenkontrolle herbeigeführt und gegen die Mehrheit der Menschen aufrechterhalten werden konnte, konnte das Komplott des „Great Reset“ ohne große Einschränkungen vorangetrieben werden. So weit sind wir heute, aber die Agenda für die Zukunft besteht darin, die Gesellschaft nicht einen Winter lang, sondern für die Ewigkeit im Dunkeln zu lassen. Das Werkzeug, das für diese Bemühungen benutzt wird, nennt man eine tödliche „Viruspandemie“, aber in Wahrheit ist es einfach eine erstaunliche Propaganda, die auf einer Lüge beruht, einer Lüge, die völlig abhängig ist von einer schwachen, ignoranten und willfährigen Bevölkerung.

„Dark Winter“ bezieht sich auf ein inszeniertes Ereignis, das vom „Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies“, in Zusammenarbeit mit dem „Center for Strategic and International Studies“, dem „Analytic Services Institute for Homeland Security“ und dem „Oklahoma National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism“ propagiert wurde. Es handelte sich um eine Übung auf höchster Ebene, die die amerikanische Bevölkerung auf……

Quelle: There Is Foretelling of a Dark Winter: The Real Plan Is for a Dark Year, Dark Decade, and a Dark Century