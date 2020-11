Die Eliten wollen den “Great Reset” über die Lockdowns einleiten

EPA.FRANCK ROBICHON

Große Teile Europas sind wieder (teilweise) abgeriegelt. Warum ist dies geschehen? Wenn das tragen von Gesichtsmasken und Coronalockdowns tatsächlich ihren Höhepunkt erreichen, sollten wir nach neun Monaten keine weiteren Spitzenwerte mehr sehen. Aber dennoch, so die Experten, sind sie nach wie vor da. Was steckt dahinter?

Erzbischof Carlo Maria Vigano hat eine Idee und machte sich vor Jahren unbeliebt, als er sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche aufdeckte. Vor einigen Wochen schrieb er einen Brief an Präsident Donald Trump, in dem er sich den Coronalockdowns von einem einzigartigen Standpunkt aus näherte.

Die Medien taten ihr Bestes, um den Brief zu widerlegen. Yahoo News versuchte, den Erzbischof mit QAnon in Verbindung zu bringen. Vigano schrieb, die Machthaber nutzten die Coronaco-Krise, um etwas zu tun, das nichts mit dem Virus zu tun habe. Dann sind Sie in den Augen der Medien wie ein Verschwörungsdenker.

Was Vigano schrieb, ist jedoch so wahr wie ein Bus, sagt Fox News-Moderator Tucker Carlson. “Es ist keine Verschwörungstheorie, es ist tatsächlich wahr.”

Tatsächlich sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf einer UN-Konferenz im September: “Diese Pandemie ist eine Gelegenheit für einen Neubeginn. Das ist unsere Chance”. Nicht unsere Chance, Sie vor einem relativ unschuldigen Virus zu retten, sondern strenge Maßnahmen zu ergreifen, die Demokratie zu umgehen und alles zu ändern.

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, hat sogar ein Buch darüber geschrieben, “Covid-19: The Great Reset”. Im März wurden wir eingeschlossen, und man sagte uns, dass wir mit der Zeit wieder zur Normalität zurückkehren würden. Wann würden wir wieder zur Normalität zurückkehren? Das wissen nur die Eliten.

Hoffnung am Horizont

Wie sieht das Great Reset oder der Great Restart aus? Die Menschen an der Macht tun das, worauf sie Lust haben, weil sie an der Macht sind. Sie müssen die Klappe halten und auf Ihrem Hintern sitzen. Setzen Sie Ihren Munschutz auf und feiern Sie Weihnachten allein. Viel Glück. Viel Glück.

Es gibt Hoffnung am Horizont. Vigano schreibt, dass “The Great Reset” scheitern wird, weil die Designer nicht berücksichtigt haben, dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, ihre Rechte zu verteidigen und ihren Kindern und Enkeln eine Zukunft zu geben.

Auflistung der wichtigsten Artikel:

– Klaus Schwab: Sie werden in 10 Jahren nichts besitzen

– Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat soeben ein so genanntes Weißbuch Weißbuch veröffentlicht – Eine erschreckende Zukunft

– Klaus Schwab schlägt vor das Reisen nur noch mittels “Gehirnscans” möglich sein sollen

– Tipp!! Klaus Schwab und sein großer faschistischer “Reset”

– The Great Reset: Umgestaltung der globalen Nahrungsmittel- und Agrarindustrie sowie der menschlichen Ernährung

– Das WEF (The Great Reset) als Werbeplattform für einen zukünftigen Mikrochip – “Der Reisepass für alles”

– Globalistische Technokraten sind nun bereit, den “Great Reset” Knopf zu drücken

Quelle: Tucker Carlson: The elites want COVID-19 lockdowns to usher in a ‘Great Reset’ and that should terrify you