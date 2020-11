Trumps letzter Auftritt?!

Es scheint quasi einen Konsens darüber zu geben, dass Trump sich nicht durchsetzen wird und dass Biden und Harris auf jeden Fall ins Weiße Haus einziehen werden. Zu meiner Überraschung scheinen sogar die russischen Medien zu erwägen, dass die Trump-Präsidentschaft vorbei ist.

Dennoch bin ich mir da überhaupt nicht so sicher.

Warum?

Weil ich zum jetzigen Zeitpunkt denke, dass man zu dem Schluss kommen kann, dass jeder, der tatsächlich bereit ist, sich anzusehen, was diese Wahl enthüllt hat, zustimmen muss, dass diese Wahl gestohlen, manipuliert, gefälscht wurde – sucht euch einen Begriff aus – und dass der Gang vor Gericht, um dieses obszöne Scheitern im demokratischen Prozess anzufechten, ein grundlegendes Bürgerrecht ist und etwas, das jeder demokratische Mensch unterstützen sollte.

Und dennoch, weil wir in einer von den Medien geschaffenen Pseudo-Realität leben, in der absolut entscheidende Dinge wie die Rechtsstaatlichkeit den ideologischen Imperativen untergeordnet zu sein scheinen, egal wie extrem, gibt es diejenigen, die sich einfach weigern, das Offensichtliche zu sehen. Ja, die False Flag von 9/11 hat die westlichen Gesellschaften gut abgerichtet, und vielen fehlt es jetzt einfach an der Klarheit und dem Mut, sich der Realität zu stellen.

Die Gerichte sind jedoch an die Rechtsstaatlichkeit gebunden, zumindest in der Theorie, und haben nicht den Luxus, einfach so zu tun, als…..