Die Wurzeln der Politischen Korrektheit

Von Bill Lind

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Das Transkript einer Rede von Bill Lind bei einer Veranstaltung von Accuracy in Academia aus dem Jahr 2000. Auszüge von zahlreichen Variationen dieser aufschlußreichen Rede wurden, unter anderem, bei Wikimannia veröffentlicht. Ähnlichkeiten mit den derzeit auch hier herrschenden gesellschaftspolitischen Mißständen sind vermutlich alles andere als reiner Zufall.

5. Februar 2000, Accuracy in Academia

Woher kommt das ganze Zeug, von dem Sie heute morgen gehört haben – der Opferfeminismus, die Schwulenbewegung, die erfundenen Statistiken, die umgeschriebene Geschichte, die Lügen, die Forderungen und der ganze Rest – woher kommt das alles? Zum ersten Mal in unserer Geschichte, müssen Amerikaner darauf achten, was sie sagen, worüber sie schreiben und was sie denken. Sie müssen sich davor hüten das falsche Wort zu verwenden, ein Wort, das als beleidigend oder gefühllos oder rassistisch oder homophob gebrandmarkt worden ist.

Wir haben, besonders in diesem Jahrhundert, andere Länder gesehen, in denen das der Fall gewesen ist. Und wir haben diese immer mit einer Mischung aus Mitleid und, um ehrlich zu sein, auch einiger Belustigung betrachtet, weil es uns merkwürdig vorkam, daß Menschen es zulassen würden in eine Situation zu geraten, in der sie auf die Verwendung von Worten achten müßten. Nun jedoch haben wir diese Situation im eigenen Land. Wir sehen sie vorwiegend au…..