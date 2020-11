Die Gleichschaltung der Bevölkerung läuft: 89 Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Wenn eine Regierung zu einer Zeit, zu der Hunderttausende ihrer Bürger um’s wirtschaftliche Überleben kämpfen, zu einer Zeit, zu der die Kreditaufnahme ein Niveau erreicht, das so astronomisch ist, dass Zins und Tilgung nicht mehr in Jahren, sondern in Dekaden gerechnet werden, wenn eine Regierung in einer Situation, in der der Bevölkerung durch bisherige fehlgeleitete Politiken, wie z.B. die Energiepolitik Unsummen abgepresst werden, 1.150.000.000 Euro einsetzt, um ihre Bevölkerung zu erziehen, was ohnehin ein Unding ist, dann muss man dahinter einen größeren Entwurf vermuten, eine Art Plan zur Vereinheitlichung der Bevölkerung, zur Heranzüchtung von einheitsmeinenden, einheitsdenkenden und einheitsbraven Bürgern, die ihrer Regierung keinen Ärger machen.

Wann hat es eigentlich begonnen, dass sich Polit-Darsteller angemaßt haben, anderen vorschreiben zu wollen, was sie zu denken und zu tun haben? Wann hat…..