Beinhaltet der Corona-Impfstoff einen Chip?

pixabay.com

Medienberichten zufolge sind Berichte über einen Corona-Impfstoff mit einem Chip unbegründet. Der Milliardär Bill Gates hat in Interviews mehrmals gesagt, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Auf die Frage, ob er einen Impfstoff haben wolle, um Menschen Mikrochips implantieren zu können, antwortete er direkt: “Nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen Impfstoffen und der Verfolgung von [Menschen]. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt”.

Jay Walker, Direktor von ApiJect Systems America, verriet in einem Interview mit CBN News, dass einzelnen Corona-Impfstoffen ein Chip beigefügt wird. Dieser Chip würde an der Außenseite des Impfstoffs angebracht werden. Sein Unternehmen ist Teil des ‘Project Jumpstart’, das dazu beitragen soll, den Corona-Impfstoff so schnell wie möglich an Millionen von Amerikanern zu verabreichen. Walker hat einen Vertrag mit der US-Regierung und hat im vergangenen Monat mit der Produktion von Spritzen begonnen.

ApiJect rechnet damit, bis Ende dieses Jahres 100 Millionen dieser Spritzen produziert zu haben. Das U.S.-Verteidigungsministerium wird sie landesweit verteilen. Jede Spritze kann mit einem Chip versehen werden. “Das ist optional”, sagte Walker zu CBN News. Er fügte hinzu, dass jeder Chip eine eindeutige Seriennummer hat und “keine persönlichen Daten oder Patienteninformationen gespeichert werden”.



“Es handelt sich um eine Art Strichcode, so dass wir auf einen Blick wissen, wo und wann der Impfstoff verabreicht wurde. Auf diese Weise wissen wir, ob wir in bestimmten Gebieten genug Menschen geimpft haben”, sagte er. ApiJect will bis 2021 500 Millionen Spritzen herstellen.

Also ja, zumindest in den Vereinigten Staaten könnte der Corona-Impfstoff einen Chip bekommen. Ein solcher Chip ist fakultativ und befindet sich auf der Außenseite des Impfstoffs.

Sehen Sie sich ein Interview mit Walker an, das im Mai geführt wurde.

Trump-Administration macht einen Deal mit Chip-Implantierbaren Impfstoff-Spritzen Hier….