Wirksamkeit & ungeklärte Nebenwirkungen: 7 FRAGEN die AstraZeneca zu ihrem Impfstoff gegen Covid-19 beantworten muss

Bild: © Reuters / Dado Ruvic

Der Arzneimittelhersteller AstraZeneca sagte am Montag, er werde bei verschiedenen Aufsichtsbehörden eine Notfallgenehmigung für seinen Coronavirus-Impfstoff beantragen. Möglicherweise müsse er jedoch zunächst eine Reihe ernsthafter Fragen zu seinem Impfstoff beantworten.

Das britisch-schwedische Unternehmen, das seinen Impfstoff zusammen mit der Universität Oxford entwickelt hat, “wird mit der Einreichung der klinischen Daten bei Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt beginnen, die über einen Rahmen für die Notfallverwendung oder eine bedingte Zulassung verfügen”, sagte sein Sprecher am Montag und fügte hinzu, dass die Liste der Aufsichtsbehörden, die den Antrag erhalten werden, insbesondere die US Food and Drug Administration (FDA) umfasst.

Die Erklärung kam, als der Arzneimittelhersteller die Zwischenergebnisse der klinischen Studien des Impfstoffs veröffentlichte, die “zeigten, dass der Impfstoff bei der Prävention von COVID-19 hochwirksam ist”, und erklärte, dass die Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs 70 Prozent beträgt – viel weniger als 90 Prozent Wirksamkeit, die andere führende Impfstoffkandidaten zeigten.

Einige von der Firma veröffentlichte Informationen schienen jedoch recht rätselhaft zu sein, während einige Daten zu fehlen schienen.

Es könnte sein, dass AstraZeneca irgendwann die Beantwortung von Schlüsselfragen zu ihrem möglichen Impfstoff benötigen wird, da sie sich beeilte, die Genehmigung der Aufsichtsbehörden für den Impfstoff zu erhalten.

1. halbe Dosis oder volle Dosis?

Die Bewertung der Wirksamkeit des Impfstoffs durch das Unternehmen ist in der Tat ein geschätzter Durchschnittswert für zwei leicht unterschiedliche Tests. AstraZeneca gab in ihrer Montagsmitteilung zu, dass eine Gruppe von Freiwilligen zunächst eine halbe Dosis und einen Monat später eine volle Dosis gespritzt….

