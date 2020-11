ReleasetheKraken – Nevada – Arizona – Pennsylvania – Michigan und Aliens in Utah

So langsam nähern wir uns dem Punkt, an dem man von einem “information overload” sprechen muss. Um zu verhindern, dass wir wie Buridans Esel zwischen den einzelnen Stapeln mit Information sitzen und unseren Lesern einen Überblick über das zu geben, was sich derzeit in den USA mit Blick auf die Wahlen vom 3. November und vor allem deren Ergebnis, also den Wahlbetrug, tut, haben wir uns entschlossen, einen Frontbericht von dem jeweiligen “theater”, wie es so schön im Englischen heißt, zu bringen.

Release the Kraken

Die Informationen zum “Kraken”, der ja heute von Sidney Powell losgelassen werden soll, stapeln sich mittlerweile bei uns. So richtig wissen wir noch nicht, was wir davon halten sollen. Wenn wahr ist, was in der Gerüchteküche kocht, dann implodiert das Wahlergebnis in Kürze. Mehr dazu, nach Veröffentlichung. Schon jetzt können wir jedoch verraten, dass es sich bei “ReleasetheKraken” Gerüchten zufolge nicht um eine Anspielung auf ein mystisches Wesen handelt, das Schiffe in den Abgrund zieht, auch nicht Staatsschiffe, sondern um ein Programm des US-Militärs, das es erlaubt, in Rechner und Netzwerke zu hacken, um dort Informationen über Straftaten zu sammeln, z.B. über Wahlfälschung.

Wir werden sehen.

Nevada

In Nevada wird am 3. Dezember über eine Klage der Trump…..