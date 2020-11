Laut “The Economist” wird die Welt im 2021 ein Jahr des Glücks, der Risikobereitschaft und des Zufalls sein

Diese Woche wird das jährliche Sonderheft mit zukunftsweisenden Inhalten aus dem Redaktionsteam des Economist, einem neu ernannten Redakteur und einem breiten Spektrum globaler Autoren vorgestellt.

Heute lancierte The Economist The World in 2021, seinen jährlichen Blick auf die wichtigen Themen und Trends, die das kommende Jahr prägen werden. The Economist prognostiziert, dass 2021 angesichts der Wechselwirkungen zwischen der immer noch florierenden Covid-19-Pandemie, einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung und einer uneinheitlichen Geopolitik ein besonders unvorhersehbares Jahr sein wird.

Mit Blick auf die diesjährige Ausgabe von The World in 2021 sagte Tom Standage: “Die Zahl 21 ist mit Glück, Risiko, Risikobereitschaft und Würfeln verbunden. Das scheint angemessen für das, was ein Jahr ungewöhnlicher Ungewissheit zu werden verspricht”. Herr Standage fuhr fort: “Die Zahl 21 ist mit Glück und Risiko verbunden: “Der große Preis, der im Jahr 2021 angeboten wird, ist natürlich die Chance, die Coronavirus-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Aber in der Zwischenzeit gibt es zahlreiche Risiken für die Gesundheit, die wirtschaftliche Vitalität und die soziale Stabilität.

The World in 2021, das sich nun im 35. Jahr seines Bestehens befindet, wird im Rahmen der The Economist-App, heute online und am 1. Dezember (Großbritannien) / 4. Dezember (USA) an den Kiosken erhältlich sein. Die Jahresausgabe kann auch im The Economist Store unter shop.economist.com erworben werden.

Die zehn wichtigsten Themen, die für 2021 genannt werden, sind

Kämpfe um Impfstoffe. Sobald die ersten Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, wird sich der Schwerpunkt von der heldenhaften Anstrengung, sie zu entwickeln, auf die ebenso gewaltige Aufgabe verlagern, sie zu verteilen. Die Impfdiplomatie wird die Kämpfe innerhalb und zwischen den…..

