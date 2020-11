Japanischer Außenminister kündigt Plan zur “Umwandlung Japans in eine vielfältige multiethnische Gesellschaft” an

Bild Wikipedia

Der japanische Außenminister hat einen Plan angekündigt, “Japan in eine diversifizierte multiethnische Gesellschaft zu verwandeln”, indem er die Masseneinwanderung fördert und ausländischen Einwohnern das Wahlrecht gibt.

Toshimitsu Motegi ist ein Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und seit September 2019 Außenminister des Landes.

Während einer Fragestunde sagte Motegi, seine “nationale Vision” bedeute, “Japan im 21. Jahrhundert durch Masseneinwanderung aus der ganzen Welt in eine “diversifizierte multiethnische Gesellschaft” zu verwandeln.

Dies würde auch durch die Kodifizierung des Englischen als zweite Sprache des Landes und durch das “Wahlrecht für ansässige Ausländer” erreicht werden.

Japan ist zu 98,1 Prozent ethnisch Japaner, wobei die nächstgrößte Volksgruppe mit nur 0,5 Prozent Chinesen sind.

