Hygiene-Faschismus auf Geheiß von Globalisten: Quarantäne verlängert, aber dafür mehr Kontaktbeschränkungen

Deutschlands Regierung arbeitet vorbildlich und devot für die globalen Eliten, der man treu ergeben ist. Während die Massenmedien das Volk in gewohnter Manier belügen, Kritiker diskreditieren, wird das Hygiene-Regime verlängert und ausgeweitet.

Bis zum 20. Dezember sollen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie verlängert und verschärft werden. Darauf einigte sich gestern die Bundesregierung unter ihrer Führerin Angela Merkel zusammen mit den Landesregierungen, wo Krisengewinnler und Bayern Ministerpräsident Markus Söder wieder einmal vorpreschte. Gastronomie und Hotellerie sollen auch nach dem 20. Dezember nicht öffnen dürfen, dafür sollen die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, so dass sich bis zu zehn Personen treffen dürfen. Auch andere Freizeiteinrichtungen sollen geschlossen bleiben, damit die Wirtschaft weiter unter dem Hygiene-Regime leidet, Existenzen pleite gehen und globale Konzerne ihre Profite maximieren können.

Politik wird in Berlin schließlich nicht für das eigene Volk gemacht, sondern für Globalisten und Philantropen wie Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, George Soros, Elon Musk und anderen Akteuren, die fette Gewinne einstreichen, während der Mittelstand von Finanzhilfen der Regierung abhängig gemacht wird, wie der Suchtkranke vom Heroin.

«Dieser Lockdown wird viele um ihre Existenz bringen und lässt den Einzelhandel in verödenden Innenstädten am ausgestreckten Arm verhungern», sagt Alice Weidel von der Oppositionspartei Alternative für Deutschland. «Wieder hat eine Kungelrunde im Kanzleramt, die in der Verfassung nicht vorgesehen ist, tiefgreifend in das Leben der Bürger eingegriffen», so die Politikerin weiter. «Keinem Menschen können Sie das Chaos erklären, in das sie Schulen und Bildungseinrichtungen gestürzt haben, obwohl von diesen kaum eine Infekstionsgefahr ausgeht.»